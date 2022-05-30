Контракт 32-летнего футболиста с Вест Хэмом завершился. Ярмоленко стал свободным агентом, но не спешит выбирать новое место работы, утверждает журналист Игорь Бурбас.

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По информации источника, приоритет украинца – остаться в Англии, где комфортно семье. Такой вариант очень вероятен, ведь есть конкретика со стороны двух представителей АПЛ. Среди прочего – это предложения из испанской Примеры и американской МЛС, а также экзотический вариант с переездом в Саудовскую Аравию.

Андрей примет решение о своем будущем только после матчей сборной Украины. В данный момент Ярмоленко решил сконцентрироваться исключительно на выступлениях за свою национальную команду, которой предстоит провести по меньшей мере четыре поединка с 1 по 14 июня.

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