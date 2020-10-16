"Слава Богу, я начинаю новое путешествие в жизни. Прежде всего, я благодарю Бога, мою жену, детей и семью, которые всегда были со мной, а также всех, кто помогал мне, пока я не приехал сюда. Спасибо президенту, тренерскому штабу и всем, кто верит в мой потенциал.

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Для меня большая честь и гордость носить форму футбольного гиганта Восточной Европы, моего нового клуба – киевского Динамо. Я также благодарен за все позитивные сообщения, которые получаю от друзей и болельщиков", – написал Клейтон на своей странице в Инстаграм.

К слову, Клейтон да Силва является воспитанником Фигейренсе. В прошлом году он защищал цвета Байи и Васко да Гама на правах аренды из Атлетико Минейро. Динамо только недавно объявило о переходе атакующего хавбека, который может сыграть и на позиции форварда.

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