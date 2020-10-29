"Кого я знаю з колишніх бразильських легіонерів киян? Це Рінкон, який грав багато років назад. Даніло Сілва, але я не був з ним знайомий до того, як він з'явився в Динамо. І, звичайно ж, Бетао, який грав у Бразилії за команду, яка була головним суперником мого клубу. Він чудовий фланговий гравець.

Клейтон відреагував на підписання контракту з Динамо

Що вони говорили мені про Динамо? Що це великий клуб, який дає багато можливостей і тут можна проявити свій потенціал. Я відчув гостинність як з боку директора клубу, так і з боку команди. Мене дуже тепло зустріли в усіх аспектах. Зрозумів, що тут я можу показати свої найкращі якості і розкрити свій потенціал.

А щодо того, що в Динамо адаптувалося не так багато латиноамериканців... Мене це не лякає, а навпаки мотивує. Це додає сили, щоб відкрити цей ринок для інших бразильців. Можливо, хтось не зміг себе проявити через погодні чинники. Бразильцям не дуже подобається холод, але у мене цієї проблеми немає, тому що я з південних регіонів Бразилії, де холодна погода є звичайним явищем. Багато хто говорить тут, що я якийсь ненормальний бразилець, а я сміюся і посміхаюся. У мене великі надії і очікування. Хочу залишитися в Динамо на 5-6 років і довести, що я гідний футболіст", – сказав Клейтон в інтерв'ю YouTube-каналу SportArenaTV.

Нагадаємо, 25-річний вінгер перейшов у Динамо на початку жовтня у якості вільного агента. В офіційних матчах поки на поле не виходив.

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