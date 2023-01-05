В честь Пеле назовут улицу, прилегающую к стадиону Маракана
Бразильское правительство первым услышало призыв президента ФИФА Джанни Инфантино.
После смерти Пеле президент ФИФА Джанни Инфантино призывал правительства различных стран переименовать хотя бы один стадион в честь "Короля футбола". Пока что новостей о переименовании стадионов не поступало, а вот улица, которая прилегает к стадиону Маракана, станет первой "жертвой".
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Как информирует Эдуардо Паэс в своём Твиттере, улица Авенида Радиал Оэсте с завтрашнего дня будет переименована в проспект Пеле. Указ о переименовании будет опубликован 5 января в "Официальном вестнике".
Напомним, что Пеле скончался 29 декабря в возрасте 82 лет.
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