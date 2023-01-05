На честь Пеле назвуть вулицю, яка прилягає до стадіону Маракана
Бразильський уряд першим почув заклик президента ФІФА Джанні Інфантіно.
Після смерті Пеле президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав уряди різних країн перейменувати бодай один стадіон на честь "Короля футболу". Поки що новин про перейменування стадіонів не надходило, а ось вулиця, яка прилягає до стадіону Маракана, стане першою "жертвою".
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Як інформує Едуардо Паес у своєму Твіттері, вулиця Авеніда Радіал Оесте із завтрашнього дня буде перейменована на проспект Пеле. Указ про перейменування буде опубліковано 5 січня в "Офіційному віснику".
Нагадаємо, що Пеле помер 29 грудня у віці 82 років.
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