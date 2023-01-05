Після смерті Пеле президент ФІФА Джанні Інфантіно закликав уряди різних країн перейменувати бодай один стадіон на честь "Короля футболу". Поки що новин про перейменування стадіонів не надходило, а ось вулиця, яка прилягає до стадіону Маракана, стане першою "жертвою".

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Як інформує Едуардо Паес у своєму Твіттері, вулиця Авеніда Радіал Оесте із завтрашнього дня буде перейменована на проспект Пеле. Указ про перейменування буде опубліковано 5 січня в "Офіційному віснику".

Нагадаємо, що Пеле помер 29 грудня у віці 82 років.

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