Пеле похоронили в родном Сантосе после продолжительной церемонии прощания. Ее посетил и скандальный глава Международной федерации футбола. Объективы камер засекли, как Инфантино фотографировался с экс-одноклубником Пеле вблизи открытого гроба.

Пеле красиво провели в последний путь и похоронили на самом высоком кладбище мира

Такие действия быстро осудило спортивное сообщество, поэтому Джанни пришлось оправдываться. Сделал он это в своих социальных сетях.

"Я встревожен после того, как мне сообщили, что некоторые люди критикуют меня за селфи и фото на церемонии. Хотел бы объяснить, что для меня было честью то, что товарищи по команде и члены семьи великого Пеле попросили меня о фото. Партнеры Пеле просили сделать селфи, но не знали, как это сделать. Поэтому я взял телефон одного из них и сфотографировал нас всех для него.

Если помощь товарищу по команде Пеле вызывает критику, я с радостью приму ее и буду помогать тем, кто внес свой вклад в написание легендарных страниц футбола. Я уважаю и восхищаюсь Пеле. Никогда не сделал бы ничего, что было бы проявлением неуважения", – цинично написал Инфантино.

"Навіть якщо голу не було, я його зараховую": Пеле, яким ви його ніколи не бачили