"Григорчук сейчас готовит команду к игре с СК Днепр-1. С Актобе вообще нет никаких разговоров: ни на зиму, ни на лето. Это полный бред!

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Мы готовимся к окончанию первого круга, а там никто не знает – продолжится чемпионат или нет. Конечно, у нас в планах доработать с Григорчуком до конца контракта и завершения сезона", – сказал Генинсон в комментарии Sport-Express.

Напомним, Григорчук возглавляет Черноморец с декабря 2021 года. После 14-ти туров команда идет в турнирной таблице УПЛ восьмой, набрав 19 очков. Уже сегодня "моряки" могут подняться выше в случае успеха с СК Днепр-1. Начало встречи в 17:00.

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