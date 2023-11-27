На вершине УПЛ сформировалось тривластие – равное количество очков имеют СК Днепр-1, Кривбасс и Полесье. Впрочем, два последних клуба в этом списке свои матчи сыграли, а вот команда Юрия Максимова сегодня может вернуть единоличное лидерство, захваченное после победы над Шахтером. Отрыв от "горняков" вообще можно увеличить до восьми зачетных баллов, что немаловажно в контексте двух игр дончан в запасе.

СК Днепр-1 хочет подписать лидера экс-команды Максимова

Вообще, плотность в турнирной таблице такова, что сейчас каждая осечка рискует вылиться в проблемы. Пока их у СК Днепр-1 почти не было – с новым тренерским штабом коллектив выиграл 8 из 10 матчей УПЛ, потерпев всего одно поражение (да и то из-за усталости). Среди жертв "спортклубовцев" оказались Динамо, Шахтер, Заря и Ворскла, Рух. Неплохо, да?

По ожидаемым очкам подопечные Юрия Максимова идут вторыми, поэтому успех не является случайным. При этом днепровцы не демонстрируют слишком сложного футбола. Они работают в прагматичном русле, держа плотность на своей половине поля (у СК лучшая оборона УПЛ по ожидаемым показателям) и наказывая на встречных курсах.

В позиционном наступлении Днепр-1 не столь ярок в идейном плане, как тот же Шахтер, однако у команды есть определенное разнообразие в заготовках. Фланговые смещения Гуцуляка, дальние выстрелы Леднева, полифункциональность Филиппова, шикарная пасовая работа Пихаленка и Рубчинского, очень хорошие стандарты (особенно в них феерит Адамюк) – этот арсенал гораздо интереснее, чем опора на магию Пихаленка-Довбика. Что наиболее важно, "спортклубовцы" чрезвычайно эффективно реализовывают этот арсенал.

То же самое нельзя сказать о Черноморце. По подбору игроков команда примерно равна Днепру-1. Глубина состава также приличная, а в идейном плане Роман Григорчук даже выглядит интереснее Юрия Максимова. Коуч днепровцев – умелый ремесленник, который идеально владеет своим набором инструментов и раз за разом превращает руины в красивое здание. Наставник одесситов же – художник, находящийся в поиске идей и занимающийся развитием интересных проектов.

На тактическом уровне это выражалось в крайне мощной системе позиционного наступления. В идеальном состоянии атака "моряков" не уступает Шахтеру или праймовому Динамо. Этот плюс сочетается с чрезвычайно интенсивной игрой без мяча и дикой физической подготовкой – игроки Зари, например, были от нее в шоке. С такими преимуществами Черноморец некоторое время держался в группе претендентов на медали.

Впрочем, даже на пике формы Черноморцу критически не хватало стабильности. Стабильно удавалось только чередовать победы с неудачами. Сейчас же ситуация стала совсем печальной – за пять предыдущих туров одесситы одержали всего одну победу (над Минаем), проиграв Кривбассу, Руху и Черноморцу (а также отскочив на 0:0 с Зарей). Как следствие, коллектив скатился аж на девятую позицию.

Черноморцу на этом отрезке дико не везло с арбитражем, но по ожидаемым очкам команда упала аж на 11-ю позицию. То есть, виноваты не только судьи. Как бы там ни было, а списывать "моряков" пока рано – победа над СК Днепр-1 позволит сравняться в таблице с Динамо, а оттуда до топ-4 всего три очка при игре в запасе. Роману Григорчуку изрядно важно завершить осеннюю часть чемпионата на мажорной ноте, ведь в противном случае зимнего кадрового усиления можно и не дождаться.

Кадровая ситуация

Травмированные: Когут, Третьяков (СК Днепр-1)

Дисквалифицированы: Гучек (Черноморец)

Ориентировочные составы на матч СК Днепр-1 – Черноморец

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Леднев – Филиппов

Черноморец: Варакута – Путря, Салюк, Ермаков, Брагару – Васильев, Шпорн, Кузык – Бадибанга, Иеде, Штогрин

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Учитывая нынешнюю форму Днепра-1 и последние результаты Черноморца, вывод напрашивается сам собой – команда Юрия Максимова является фаворитом. Впрочем, на легкую прогулку "спортклубовцам" рассчитывать не следует. "Моряки" хоть и нестабильны, но очень опасны. Тем более, в состав после вернулся Иеде, который очень умело подстраивается под партнеров и сильно добавляет атаке эффективности.

Вообще, сегодня на Днепр-Арене состоится битва прагматизма и романтизма. Команды сильны в своих преимуществах – вопрос только в том, кто их лучше реализует. СК Днепр-1 до сих пор делал это безошибочно, чего не скажешь о Черноморце, поэтому ставим на победу хозяев.

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