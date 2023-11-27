"Григорчук зараз готує команду до гри з СК Дніпро-1. З Актобе взагалі немає ніяких розмов: ні на зиму, ні на літо. Це повна маячня!

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Ми готуємось до закінчення першого кола, а там ніхто не знає – продовжиться чемпіонат чи ні. Звичайно, у нас в планах є допрацювати з Григорчуком до кінця контракту і завершення сезону", – сказав Генінсон у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, Григорчук очолює Чорноморець з грудня 2021 року. Після 14-ти турів команда йде у турнірній таблиці УПЛ восьмою, набравши 19 очок. Вже сьогодні "моряки" можуть піднятися вище у разі успіху з СК Дніпро-1. Початок зустрічі о 17:00.

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