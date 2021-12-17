Всі 12 європейських чемпіонатів, які проводяться за системою весна-осінь, завершилися.

Білорусь – Шахтар Солігорськ (другий титул поспіль після чемпіонства Вернидуба/Григорчука)

Естонія – Левадія (все вирішилося в останньому турі в очному матчі з Флорою)

Латвія – РФШ (перше в історії клубу чемпіонство)

Литва – Жальгіріс (ліга розширилася з 6 до 10 команд, але друзі Динамо та Карпат знову взяли титул)

Грузія – Динамо Батумі (Олександр Азацький став чемпіоном, зігравши 29 матчів)

Казахстан – Тобол (перший за 11 років і другий в історії титул)

Швеція – Мальме (Мальме взяв чемпіонство, обійшовши АІК за різницею голів)

Норвегія – Буде-Глімт (кати Зорі та Моурінью вдруге поспіль забрали трофей за полярне коло)

Фінляндія – ГІК (багаторічний чемпіон випередив конкурентів лише на одне очко)

Ісландія – Вікінгур (чемпіонат зіграли за 148 днів)

Фарери – Класвік (програли лише один матч, втратили лише 9 очок)

Ірландія – Шемрок Роверс (16 очок відриву)