"Кожен матч граємо на перемогу, а потім побачимо, як воно буде. Про Скудетто у клубі не говорять, бо попереду у нас дуже сильні команди.

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Я вважаю, що якщо ми завершимо рік у зоні Ліги чемпіонів, це буде великим досягненням для Бергамо та Аталанти. Цей чемпіонат дуже важкий, тому що всі команди на дуже високому рівні. Конкуренція дуже висока за чотири місця, тому зараз граємо за Лігу чемпіонів, а далі подивимося, як буде", – сказав Маліновський у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після 15-ти турів Аталанта у турнірній таблиці Серії А йде на четвертій сходинці, маючи у своєму активі 31 очко. Стільки ж у Інтера, який свій поєдинок проведе сьогодні, 1 грудня, проти Спеції.

Маліновський у поточному сезоні провів за бергамасків 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 результативну передачу.

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