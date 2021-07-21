Курьезная ситуация случилась во время товарищеского матча между Портсмутом и Бристоль Сити.

Спарринг Бристоль Сити – Портсмут выдался достаточно боевым, ведь из-за травм у команды гостей не осталось достаточно игроков, чтобы доиграть встречу.

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Тогда вингер Бристоля Марли Франсуа одел футболку соперника, чтобы выровнять силы. Парадоксально, но именно Марли за несколько секунд до финального свистка отличился голом, и спас ничью для Портсмута (3:3).

"Я не знаю, как на это реагировать", – сказал другой игрок Бристоля, который в это время был в комментаторской будке.

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