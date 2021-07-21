Курйозна ситуація трапилась під час товариського матчу між Портсмутом та Брістоль Сіті.

Спаринг Брістоль Сіті – Портсмут видався досить бойовим, адже через травми у команди гостей не залишилось достатньо гравців, щоб дограти зустріч.

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Тоді вінгер Брістоля Марлі Франсуа одягнув футболку суперника, щоб вирівняти сили. Парадоксально, але саме Марлі за кілька секунд до фінального свистка відзначився голом, та врятував нічию для Портсмута (3:3).

"Я не знаю, як на це реагувати", – сказав гравець Брістоля, який у цей час перебував у коментаторській будці.

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