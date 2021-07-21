Учасники та формат

Чоловічий футбольний турнір на Олімпійських Іграх проходить за звичною системою для 16 учасників. Спершу груповий раунд, далі по дві найкращі команди виходять у плей-офф, який стартує з чвертьфіналу.

Європу представляють 4 збірні – півфіналісти молодіжного Євро-2019: Іспанія, Німеччина, Франція та Румунія. Від Південної Америки кваліфікувалися флагмани Бразилія та Аргентина. Японія автоматично отримала путівку як господар Олімпіади.

Ще по 3 команди від Африки та Азії, а Нова Зеландія захищає честь Океанії. Як помітно, через бажання охопити всі континенти і велику квоту для периферії, рівень суперництва на груповому етапі досить скромний.

Де і коли дивитися

Змагання у чоловічому футболі на ОІ стартують за день до офіційного відкриття – 22 липня, а завершуються за день до офіційного закриття – 7 серпня. Матчі групового етапу не розтягненні, як на Євро чи чемпіонаті світу. Кожен тур у всіх групах відбудеться в один день.

Ігрові дні:



22 липня – перший тур

25 липня – другий тур

28 липня – третій тур

31 липня – чвертьфінали

3 липня – півфінали

7 липня – фінал

Офіційним транслятором Олімпійських Ігор в Україні виступає Суспільне. Футбольні матчі з Японії можна буде переглянути на каналі UA:Перший (окремі матчі) та на платформі Суспільне Спорт. Матчі відбуватимуться у денний та вечірній слот за Токіо, тобто зранку та в обід за київським часом.

Найцікавіші матчі

Єгипет – Іспанія. 22 липня, 10:30

Мексика – Франція. 22 липня, 11:00

Бразилія – Німеччина. 22 липня, 14:30

Бразилія – Кот-д'Івуар. 25 липня, 11:30

Німеччина – Кот-д'Івуар. 28 липня, 11:00

Іспанія – Аргентина. 28 липня, 14:00

Франція – Японія. 28 липня, 14:30

Сітка плей-офф складена таким чином, що перші та другі місця груп C і D зустрінуться у чвертьфіналі. Тобто вже на цій стадії можемо побачити топ-протистояння на виліт між Іспанією, Аргентиною, Німеччиною та Бразилією.

Господар Олімпійських Ігор – Токіо, однак футбольний турнір приймають ще 5 міст, зокрема далеке Саппоро. Фінал відбудеться в Йокогамі на стадіоні, який приймав вирішальний матч ЧС-2002 між Німеччиною та Бразилією, а також багато років хостив Клубний чемпіонат світу.

Фаворити

Котування букмекерів

Два явні претенденти на золоті медалі – Іспанія та Бразилія. Іспанці привезли грандіозний склад з футболістами, які були основними в збірній на Євро-2020: Унаї Сімон, Пау Торрес, Ерік Гарсія, Мікель Оярсабаль. Дані Ольмо та Педрі взагалі виглядають суперзірками на рівні Олімпіади. А ще є Дані Себальйос і Марко Асенсіо.

Головне завдання Іспанії – розминутися до фіналу з Бразилією. У чинних олімпійських чемпіонів склад також нафарширований відомими в Європі іменами. Неймара і Маркіньйоса вже немає, зате капітаном буде титулований Дані Алвес. Допомагатимуть йому Матеус Кунья, Рішарлісон і Бруну Гімараєш, які розривають в Бундеслізі, АПЛ і Лізі 1 відповідно.

Хороші шанси стати олімпійськими чемпіонами мають французи, в яких дуже легкий шлях до півфіналу. На відміну від молодіжного Євро-2021, яке Франція в червні провалила, Сільвен Ріполь взяв у Японію менш зірковий склад – переважно футболістів з внутрішнього чемпіонату. Однак це компенсовується Андре-П'єр Жиньяком і Флоріаном Товеном.

Німеччина виграла цьогорічне Євро U-21, але Штефан Кунц повіз на Олімпійські Ігри лише трьох чемпіонів. Натомість скористався шансом ще раз попрацювати зі своїми улюбленцями Максі Арнольдом і Надімом Амірі. Деяких зірочок, як от Флоріана Вірца, клуби не відпустили, тому в німців збита команда з другорядних персонажів Бундесліги.

Вікові обмеження і вайлд-кард

До 1984 року на Олімпійських Іграх могли грати лише аматори. Потім дозволили привозити на Олімпіаду професійних футболістів, які не грали на чемпіонаті світу. На початку 90-х зняли попередні заборони, але запровадили нову реформу та встановили вікове обмеження для учасників футбольних ОІ – до 23 років.

А незабаром додали ще одну деталь – тренери бонусом можуть взяти трьох старших футболістів. Завдяки цьому пункту в Японії ми побачимо Андре-П'єр Жиньяка, Макса Крузе, Дані Алвеса, Дані Себальйоса, Гільєрме Очоа.

До речі, через перенесення Олімпіади на 2021-й, віковий ценз розширився до 24 років. Тобто тренери формували заявку з футболістів, які народилися після 1 січня 1997-го.

Цікаві факти

Єдиний гравець УПЛ на Олімпіаді-2020 – Терсіус Малепе з Південної Африки. Малепе у минулому сезоні провів 15 матчів за Минай. Щоправда, африканські ЗМІ пишуть, що Терсіус покинув український клуб і повертається на батьківщину.

Прийдешні Олімпійські Ігри стануть другими для лівого захисника – у 2016-му він вже захищав кольори Південної Африки. Місцева преса повідомляє, що це перший випадок в історії збірної і взагалі унікальне досягнення, яке підкорилося тільки Неймару. До речі, на японські поля Терсіус виведе свою збірну з капітанською пов'язкою.

Збірна Бразилії не повезла на Олімпіаду нікого з гравців Шахтаря. Майкон і Додо допомагали команді у кваліфікації, але не отримали ключового виклику. Як і Маркос Антоніо, який також мав увагу тренера. Наставник Андре Жардін хотів взяти в Японію центрбека "гірників" Вітао, однак Шахтар не відпустив футболіста.

Були розмови про те, що Мохамед Салах міг поїхати на Олімпіаду, але не вдалося домовитися з Ліверпулем. "Я багато разів зв'язувався з Ліверпулем, намагався їх переконати відпустити Салаха, але вони не пішли на поступки. Мохамед хотів зіграти в Токіо, він сам мені це казав. Салах був ключовою фігурою в моїх олімпійських планах", – каже тренер збірної Єгипту Шоукі Гаріб.

Топ-3 гравці, за якими варто стежити

– Педрі, Іспанія. Найсильніший 18-річний футболіст світу на цей момент. Прекрасний дебютний сезон у Барселоні, потім сильний виступ на Євро-2020. Після такого прориву в дорослому футболі на Олімпіаді чекаємо від Педрі феєрії.

– Такефуса Кубо, Японія. Талановитий вінгер, який був в академії Барселони, а зараз на контракті з Реалом. Останні сезони Кубо провів в орендах, хайп навколо "японського Мессі" трішки згас, але на домашніх Іграх він є головною надією країни. На рівні з Рітсу Доаном, який розриває в спарингах.

– Амад Діалло, Кот-д'Івуар. Івуарійці взяли на турнір солідне підсилення: Ерік Байлі, Франк Кессьє, Макс Градель. Однак найбільшу увагу привертає 19-річний вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло. У тих матчах за клуб, коли йому давали ігровий час, Діалло показав величезний потенціал.