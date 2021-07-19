Джорджина разделась на яхте – новая порция провокации от горячей девушки Роналду
06:00 - Читати українською
Джорджина Родригес подорвала сеть своим фото из отпуска.
Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес являются крупными фанатами отдыха на воде, о чем часто напоминают новыми фотографиями в соцсетях.
Верратти женился на роскошной модели – на свадьбе гуляли Мбаппе и Ибрагимович
Одно из последних фото аргентинской модели поразило ее подписчиков в Instagram своей сексуальностью и откровенностью. На этот раз Джорджина раскинулась на роскошной яхте в едва заметном бикини.
Напомним, отпуск Роналду завершается 25 июля, тогда форвард вернется в расположение Ювентуса.
Яким був Євро-2020: чемпіонська Італія, неоднозначний успіх України, драма Еріксена, розкішна Данія і гол з центра поля
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter