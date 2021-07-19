Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес являются крупными фанатами отдыха на воде, о чем часто напоминают новыми фотографиями в соцсетях.

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Одно из последних фото аргентинской модели поразило ее подписчиков в Instagram своей сексуальностью и откровенностью. На этот раз Джорджина раскинулась на роскошной яхте в едва заметном бикини.

Напомним, отпуск Роналду завершается 25 июля, тогда форвард вернется в расположение Ювентуса.

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