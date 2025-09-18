В Александрии рассказали, готовы ли сменить тренера: "Мы недосчитались очков"
Спортивный директор Александрии Евгений Кочерга рассказал, может ли клуб в ближайшее время уволить Кирилла Нестеренко.
"Я каждый день присутствую на тренировках. Я считаю Кирилла Александровича одним из самых перспективных тренеров новой генерации, за плечами которого есть приличный опыт тренерской работы. Александрия – его первый самостоятельный опыт, и мы поддерживаем нашего молодого тренера.
Нестеренко прокомментировал поражение от Динамо: "Такие команды часто вырывают матчи на последних минутах"
Мы видим, что он хочет построить. У Нестеренко полный карт-бланш от руководства. Без лишнего давления делает свою работу. Понятно, что сравнений с Ротанем не избежать.
Из-за обстоятельств, в которые мы попали, мы недосчитались очков на старте. Он фанатично относится к работе, что нам нравится. А мы поможем ему поставить команду на правильные рельсы", – сказал Кочерга в интервью Українському футболу.
К слову, сейчас Александрия занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Кирилла Нестеренко набрали три очка после пяти туров чемпионата.
Динамо прорвалось в 1/8 финала Кубка, вырвав тяжелую победу над Александрией – Дебютант киевлян забил решающий гол