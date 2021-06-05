"Это все на уровне слухов, поэтому говорить особо не о чем. По поводу Кирилла Ковальца – никто из Зари в наш клуб официально не обращался. Вот когда будет запрос от луганчан или иного клуба, появится конкретика, и тогда подумаем на эту тему более подробно", – поделился Китаев в комментарии meta-ratings.

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Ранее сообщалось о предметном интересе СК Днепр-1 к Ковальцу, который зимой даже сделал попытку приобрести игрока, но не договорился с Александрией – клуб намерен получить не менее 800 тысяч евро.

К слову, Ковалец провел 21 матч в составе александрийцев в сезоне 2020/21, записав в свой актив гол и 6 ассистов.

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