"В академии Шахтера я был колхозником": Юрченко назвал самых стильных футболистов Зари

Полузащитник Зари Владлен Юрченко рассказал о формировании своего стиля одежды.

"В академии Шахтера я был колхозником. Тогда такие времена были – что я мог надеть? Мой стиль сформировался уже в Германии.

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Кто сейчас самый стильный футболист после меня? Леднев хорошо одевается. У Виталия Вернидуба такие бывают наряды, что все ему аплодируют, когда он заходит", – сказал Юрченко в программе Трендец.

Напомним, Владлен начал профессиональную карьеру футболиста в Шахтере в 2010 году. С 2014 по 2018 годы выступал в составе леверкузенского Байера. Впоследствии провел год в датском Вайле и в июле 2019-го вернулся в УПЛ.

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