toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

"В академии Шахтера я был колхозником": Юрченко назвал самых стильных футболистов Зари

06:00 - Читати українською
"В академии Шахтера я был колхозником": Юрченко назвал самых стильных футболистов Зари
Владлен Юрченко / ФК Заря

Полузащитник Зари Владлен Юрченко рассказал о формировании своего стиля одежды.

"В академии Шахтера я был колхозником. Тогда такие времена были – что я мог надеть? Мой стиль сформировался уже в Германии.

Юрченко объяснил, почему не смог раскрыться в Байере

Кто сейчас самый стильный футболист после меня? Леднев хорошо одевается. У Виталия Вернидуба такие бывают наряды, что все ему аплодируют, когда он заходит", – сказал Юрченко в программе Трендец.

Напомним, Владлен начал профессиональную карьеру футболиста в Шахтере в 2010 году. С 2014 по 2018 годы выступал в составе леверкузенского Байера. Впоследствии провел год в датском Вайле и в июле 2019-го вернулся в УПЛ.

Колос – Заря: анонс матча УПЛ

blog_ava
Александрия – Динамо: Михайличенко взял на матч УПЛ 21 игрока – у киевлян есть большая потеря
11 июля
9177
Теги
Видеоновости Заря Заря Шахтер Шахтер Богдан Богдан Леднев Віталій Віталій Вернидуб Владлен Владлен Юрченко Байер Байер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
10
мин
Александрия
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук