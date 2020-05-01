Юрченко объяснил, почему не смог раскрыться в Байере

Хавбек луганской Зари Владлен Юрченко рассказал о бесценном опыте, полученном во время выступлений за леверкузенский Байер.

"Я знал, что Байер наблюдал за мной в течение года перед тем, как я ушел из Шахтера. Именно со сборной мы играли в Германии, все руководство клуба приехало смотреть матч. Мы тогда проиграли, но я сыграл довольно неплохо. Они уже знали меня, но хотели посмотреть вживую. Тогда и поступило официальное предложение.

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Я пришел, просто выходил на матчи и играл, ничего сверхъестественного не придумывал, по-особому не готовился. Тренировался с командой, показывал на что способен, после чего стал одним из лучших бомбардиров сборов. Забил 4 гола в первые 4 играх, отдавал передачи, а мы играли против очень неплохих команд. Были хорошие матчи, хорошая "предсезонка", но потом я 8 игр не попадал в заявку.

Тогда для меня это было трудно, но с другой стороны понятно – я пришел из второй команды Шахтера, меня особо никто не знал, а на мою позицию купили людей за 14-15 миллионов, а такие деньги трудно было посадить на скамейку (речь о Хакане Чалханоглу – прим.). Получилась вот такая неприятная ситуация. Я даже в заявку не попадал и просто сидел на трибуне. Считаю, что перейти из второй команды Шахтера в Байер – это был очень большой трамплин для меня", – сказал Юрченко в комментарии изданию Tribuna.

Напомним, Владлен начал профессиональную карьеру футболиста в Шахтере в 2010 году. С 2014 по 2018 годы выступал в составе леверкузенского Байера. Впоследствии провел год в датском Вайле и в июле 2019-го вернулся в УПЛ.

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