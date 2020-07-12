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"В академії Шахтаря я був колгоспником": Юрченко назвав найстильніших футболістів Зорі

06:00 - Читать на русском
"В академії Шахтаря я був колгоспником": Юрченко назвав найстильніших футболістів Зорі
Владлен Юрченко / ФК Зоря

Півзахисник Зорі Владлен Юрченко розповів про формування свого стилю одягу.

"В академії Шахтаря я був колгоспником. Тоді такі часи були – що я міг вдягнути?. Мій стиль сформувався вже у Німеччині.

Юрченко пояснив, чому не зміг розкритися у Байєрі

Хто зараз найстильніший футболіст після мене? Лєднєв добре одягається. У Віталія Вернидуба такі бувають наряди, що всі йому аплодують, коли він заходить", – сказав Юрченко у програмі Трендець.

Нагадаємо, Владлен розпочав професіональну кар'єру футболіста у Шахтарі у 2010 році. З 2014 по 2018 роки виступав у складі леверкузенського Байєра. Згодом був рік у данському Вайле і повернення у липні 2019-го в УПЛ.

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Теги
Відеоновини Зоря Зоря Шахтар Шахтар Богдан Богдан Лєднєв Віталій Віталій Вернидуб Владлен Владлен Юрченко Байєр Байєр
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