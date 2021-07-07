Закарпатская команда наконец-то в полном составе может готовиться к новому сезону.

Украинский тренер Михаил Иваница возглавил Ужгород, сообщает Профессиональная футбольная лига на своей странице в социальной сети Instagram.

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На посту главного тренера 60-летний специалист заменил Владимира Васютика, с которым не был продлен контракт. При нем Ужгород вышел в Первую лигу со второго места, набрав 55 очков в группе А Второй лиги.

Иваница свое время уже возглавлял Ужгород – в 2020 году его команда финишировала на 10-м месте в группе А Второй лиги. Последним местом работы специалиста был любительский клуб Торпо из Венгрии.

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