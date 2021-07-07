Закарпатська команда нарешті у повному складі може готуватися до нового сезону.

Український тренер Михайло Іваниця очолив Ужгород, повідомляє Професіональна футбольна ліга на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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На посаді головного тренера 60-річний фахівець замінив Володимира Васютика, з яким не було продовжено контракт. При ньому Ужгород вийшов у Першу лігу з другої сходинки, набравши 55 очок у групі А Другої ліги.

Іваниця свого часу вже очолював Ужгород – у 2020 році його команда фінішувала на 10-му місці у групі А Другої ліги. Останнім місцем роботи фахівця був аматорський клуб Торпо з Угорщини.

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