Главный тренер Ужгорода Владимир Васютик покинул закарпатскую команду, сообщает официальный сайт клуба.

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Во время встречи между руководством и наставником стороны решили не продолжать сотрудничество. О том, кто заменит 51-летнего тренера станет известно в ближайшее время.

Напомним, Васютик возглавил Ужгород в июле 2020 года и впервые в истории сумел вывести команду в Первую лигу со второго места, набрав 55 очков.

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