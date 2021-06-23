Новичок Первой лиги объявил об уходе тренера – наставник установил с клубом историческое достижение
11:14 - Читати українською
Украинский специалист Владимир Васютик решил оставить Ужгород.
Главный тренер Ужгорода Владимир Васютик покинул закарпатскую команду, сообщает официальный сайт клуба.
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Во время встречи между руководством и наставником стороны решили не продолжать сотрудничество. О том, кто заменит 51-летнего тренера станет известно в ближайшее время.
Напомним, Васютик возглавил Ужгород в июле 2020 года и впервые в истории сумел вывести команду в Первую лигу со второго места, набрав 55 очков.
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