Первая и Вторая лиги получили календарь первого круга сезона 2021/22
Профессиональная футбольная лига определилась с расписанием матчей грядущей кампании на первый круг в обоих лигах.
Во вторник, 6 июля, в столичном Доме футбола состоялась процедура жеребьевки календаря нового сезона, которое провел первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко.
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Календарь определяли по схеме 16+16+16 – то есть, по 16 участников в Первой лиге и каждой из групп Второй лиги.
ПФЛ собрала и обработала пожелания клубов относительно разведения в календаре представителей одних городов и клубов или тех, кто будет принимать соперников на общих стадионах. Таким образом, в Первой лиге были разведены: Ужгород и Минай, Горняк-Спорт и Кремень, ВПК-Агро и СК Днепр-1, Металлист и Металлист 1925, Альянс и Сумы, Волынь и Верес.
В группе А Второй лиги развели Днепр и ЛНЗ, а в группе Б – Яруд и Мариуполь, Металлург З и Зарю, Кремень и Горняк-Спорт, Сумы и Альянс.
Отметим, что Николаев все же остался в Первой лиге, хотя объявил о переходе в низший дивизион.
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