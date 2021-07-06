Профессиональная футбольная лига определилась с расписанием матчей грядущей кампании на первый круг в обоих лигах.

Во вторник, 6 июля, в столичном Доме футбола состоялась процедура жеребьевки календаря нового сезона, которое провел первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко.

ПФЛ отменила лимит на легионеров в Первой и Второй лигах – есть важная поправка

Календарь определяли по схеме 16+16+16 – то есть, по 16 участников в Первой лиге и каждой из групп Второй лиги.

ПФЛ собрала и обработала пожелания клубов относительно разведения в календаре представителей одних городов и клубов или тех, кто будет принимать соперников на общих стадионах. Таким образом, в Первой лиге были разведены: Ужгород и Минай, Горняк-Спорт и Кремень, ВПК-Агро и СК Днепр-1, Металлист и Металлист 1925, Альянс и Сумы, Волынь и Верес.

В группе А Второй лиги развели Днепр и ЛНЗ, а в группе Б – Яруд и Мариуполь, Металлург З и Зарю, Кремень и Горняк-Спорт, Сумы и Альянс.

Отметим, что Николаев все же остался в Первой лиге, хотя объявил о переходе в низший дивизион.

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