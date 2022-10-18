"Так, було важко ухвалити таке рішення, тому що в момент, коли я повертався в Україну, я вже знав про всі речі, які відбуваються в країні. Але зараз я почуваюся добре, і з кожним днем адаптуюся все більше і більше. Зараз я вже звик до повітряних тривог, але ми все одно не знаємо, які можуть бути наслідки…

Рух – Зоря – 3:1 – відео голів та огляд матчу з хет-триком легіонера львів'ян

В Україні я спілкувався з Жуніором Мораєсом, Аланом Патріком, Сідіклеєм та іншими. Загалом, всім відомо, що бразильські легіонери, які приїздили в Україну, були якісними футболістами. Багато хто з них із України перейшов у сильні клуби, які грають на найвищому рівні в Лізі чемпіонів і провідних європейських чемпіонатах", – цитує Таллеса Український футбол.

Нагадаємо, вперше бразилець опинився в Україні влітку 2021 року, але минулий сезон догравав у фінському КуПСі через початок повномасштабної загарбницької війни росіян. Проте Таллес повернувся в УПЛ, коли стало відомо про відновлення чемпіонату. У поточній кампанії 24-річний футболіст зіграв за Рух 7 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.

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