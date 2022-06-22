Форвард Шахтера Даниил Сикан присоединился к инициативе фонда Сергея Притулы по сбору средств на три "Байрактара".

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"С каждого по 100 гривен – и уже на следующей неделе будем ху*рить орков", – написал Сикан на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, на реализацию проекта нужно 500 миллионов гривен (15 миллионов долларов). Начало сбору положит инициатор идеи – фонд Притулы пожертвует первые два миллиона долларов.

Напомним, украинцы уже 119-й день мужественно защищают свою родину от вторжения российских оккупантов. Весь мир объединился против кровавого нападения Путина и Ко и пытается всячески помогать и поддерживать наше государство.

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