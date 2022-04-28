Начало игры сложилось для миланцев вполне оптимистично. Уже на 3-й минуте Перишич сместился с фланга в центр и мощным ударом вогнал мяч в ближнюю девятку. Болонья усилиями Марко Арнаутовича отыгралась еще до перерыва.

Интер с ужасным фейлом кипера проиграл Болонье и оставил Милан лидером, Аталанта и Торино забили 8 голов на двоих

Антигероем Интера оказался голкипер Ионуц Раду, дебютировавший в нынешнем сезоне Серии А. Румын не смог обработать легкую передачу партнера из аута и вывел Сансоне на пустые ворота – 2:1. Фейл вратаря лишил гостей шанса выйти в лидеры Серии А вместо Милана, у которого на 2 очка больше.