Початок гри склався для міланців цілком оптимістично. Вже на 3-й хвилині Перішіч змістився з флангу в центр і могутнім ударом увігнав м'яч у ближню дев'ятку. Болонья зусиллями Марко Арнаутовіча відігралася ще до перерви.

Інтер з жахливим фейлом кіпера програв Болоньї та залишив Мілан лідером, Аталанта і Торіно забили 8 голів на двох

Антигероєм Інтера виявився голкіпер Іонуц Раду, який дебютував у нинішньому сезоні Серії А. Румун не зміг обробити легку передачу партнера з аута і вивів Сансоне на порожні ворота – 2:1. Фейл воротаря позбавив гостей шансу вийти у лідери Серії А замість Мілана, у якого на 2 очки більше.