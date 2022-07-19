"Шальке был не самым плохим выбором, но между моим агентом и тренером произошло что-то плохое. Я провел очень хорошую игру против Баварии, после чего ко мне подошел Маркус Вайнцирль и сказал: "Я перевожу тебя на правый фланг". Я никогда раньше не играл там. Со следующей игры я уже сидел на скамейке для запасных, а за меня до этого заплатили 12 миллионов. Я могу только догадываться, что там произошло...‎

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Называл Вайнцирля трусом? У нас не было конфликта, но этот человек вообще не мог справиться с командой, он не мог контролировать коллектив. 10 игроков Шальке постоянно ходили в клуб с жалобами: "Откуда он взялся? Он проводит страшные тренировки. Он не должен ничего говорить". Я не единственный. Остальные молчали, потому что выходили в старте. Мы оказались в бредовом положении в таблице. Вайнцирль пригласил меня на разговор: "Коно, извини за этот сезон. У тебя не было много шансов, поэтому я бы хотел, чтобы ты сменил команду". Я его перебил: "Уверен, что я должен покинуть клуб, а не ты?"

‎Проблема была не во мне. Не в одном запасном игроке. Вся раздевалка ворчала от критики: "Что мы, черт, делаем? Всё в заднице!". Между тем, никто из штаба Маркуса Вайнцирля не делал из этого драму, ведь эти люди просто не представляли, что происходит и что можно сделать для улучшения ситуации.

Через некоторое время назначили Доменико Тедеско, который сначала попросил меня остаться в Шальке и пообещал, что я получу еще один шанс покорить Бундеслигу. Я не упустил эту возможность. Я забил гол дортмундской Боруссии в дерби, мы стали вице-чемпионами. У меня было около 10 результативных действий в статистике", – поделился Коноплянка в интервью Weszło.

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