"Шальке був не найгіршим вибором, але між моїм агентом та тренером сталося щось погане. Я провів дуже хорошу гру проти Баварії, після чого до мене підійшов Маркус Вайнцирль і сказав: "Я переводжу тебе на правий фланг". Я ніколи раніше не грав там. З наступної гри я вже сидів на лаві для запасних, а за мене до цього заплатили 12 мільйонів. Я можу тільки здогадуватися, що там сталося...‎

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Називав Вайнцирля боягузом? У нас не було конфлікту, але ця людина взагалі не могла впоратися з командою, він не міг контролювати колектив. 10 гравців ‎‎Шальке‎‎ постійно ходили до клубу зі скаргами: "Звідки він взявся? Він проводить страшні тренування. Він не повинен нічого говорити". Я не єдиний. Решта мовчали, бо виходили в старті. Ми опинилися в лайнячому становищі в таблиці. Вайнцирль запросив мене на розмову: "Коно, вибач за цей сезон. У тебе не було багато шансів, тому я б хотів, щоб ти змінив команду". Я його перебив: "Впевнений, що я повинен покинути клуб, а не ти?".

‎Проблема була не в мені. Не в одному запасному гравцеві. Вся роздягальня бурчала від критики: "Що ми, дідько, робимо? Все в дупі!". Тим часом ніхто зі штабу Маркуса Вайнцирля не робив з цього драму, адже ці люди просто не уявляли, що відбувається і що можна зробити для поліпшення ситуації.

Через деякий час призначили Доменіко Тедеско‎‎, який спочатку попросив мене залишитися в Шальке і пообіцяв, що я отримаю ще один шанс підкорити Бундеслігу. Я не втратив цю можливість. Я забив гол дортмундській Борусії в дербі, ми стали віце-чемпіонами. У мене було десь 10 результативних дій в статистиці", – поділився Коноплянка у інтерв'ю Weszło.

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