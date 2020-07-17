Утверждены даты и время начала первых матчей плей-офф УПЛ за Лигу Европы

Уже совсем скоро определится последний представитель от Украины в еврокубках.

Дирекция украинской Премьер-лиги на своем сайте объявила даты проведения и время начала первых матчей плей-офф чемпионата Украины сезона 2019/20 за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Определились обе пары плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы

Напомним, возможность побороться за заветную еврокубковую путевку за тур до финиша чемпионата завоевали два представителя второй шестерки – СК Днепр-1 и Мариуполь. Они будут противостоять двум худшим командам первой шестерки – Колосу и Александрии соответственно.

В первом раунде оба поединка состоятся в один день – в субботу, 25 июля. СК Днепр-1 и Колос сыграют в 17:00, а в 19:30 стартует матч между Александрией и Мариуполем. Победители пар разыграют между собой последнюю путевку во второй по силе еврокубковый турнир.

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