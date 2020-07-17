toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД ВЕСТ ХЭМ - УОТФОРД

Утверждены даты и время начала первых матчей плей-офф УПЛ за Лигу Европы

16:48 - Читати українською
Утверждены даты и время начала первых матчей плей-офф УПЛ за Лигу Европы
Александрия – Мариуполь / Фото из открытых источников

Уже совсем скоро определится последний представитель от Украины в еврокубках.

Дирекция украинской Премьер-лиги на своем сайте объявила даты проведения и время начала первых матчей плей-офф чемпионата Украины сезона 2019/20 за право сыграть в квалификации Лиги Европы.

Определились обе пары плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы

Напомним, возможность побороться за заветную еврокубковую путевку за тур до финиша чемпионата завоевали два представителя второй шестерки – СК Днепр-1 и Мариуполь. Они будут противостоять двум худшим командам первой шестерки – Колосу и Александрии соответственно.

В первом раунде оба поединка состоятся в один день – в субботу, 25 июля. СК Днепр-1 и Колос сыграют в 17:00, а в 19:30 стартует матч между Александрией и Мариуполем. Победители пар разыграют между собой последнюю путевку во второй по силе еврокубковый турнир.

"Динамо було готове психологічно": що може завадити Києву на шляху в ЛЧ і хто – останній представник України в Європі

blog_ava
Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения
00:01
4118
Теги
Колос Колос СК Днепр-1 СК Днепр-1 Мариуполь Мариуполь Александрия Александрия Лига Европы УПЛ
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
38
мин
Вест Хэм
22:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук