Товарищеский матч

Утрехт – Шахтер – 2:2

Голы: Редан, 7, Кривцов, 65 (авт) – Бондаренко, 41, Крыськив, 47

Утрехт повел в счете на 7 минуте, когда Редан с линии вратарской расстрелял ворота Трубина. Шахтер отыгрался перед перерывом – Бондаренко точно пробил в угол ворот с линии штрафной.

Шахтер завершил сборы ничьей: новичок дебютировал, автогол лишил Йовичевича первой победы – впереди Моуринью

Со стартом второго тайма "горняки" повели в счете – Крыськив получил мяч с фланга, принял на грудь и пробил точно с лета. Впрочем, победу одержать не удалось – после прострела мяч отскочил от Кривцова в ворота. Этот гол стал последним во встрече.