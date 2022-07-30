Товариський матч

Утрехт – Шахтар – 2:2

Голи: Редан, 7, Кривцов, 65 (авт) – Бондаренко, 41, Криськів, 47

Утрехт повів у рахунку на 7 хвилині, коли Редан з лінії воротарського розстріляв ворота Трубіна. Шахтар відігрався перед перервою – Бондаренко точно пробив у кут воріт з лінії штрафного.

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Зі стартом другого тайму "гірники" повели у рахунку – Криськів отримав м'яч з флангу, прийняв на груди та пробив точно з лету. Втім, перемогу здобути не вдалось – після прострілу м'яч відскочив від Кривцова у ворота. Цей гол став останнім у зустрічі.