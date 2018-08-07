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Усманов согласился продать свои акции Арсенала

16:50 110 Читати українською
Усманов согласился продать свои акции Арсенала
Алишер Усманов / РИА Новости

Российский олигарх Алишер Усманов дал согласие на продажу 30% акций лондонского Арсенала американскому бизнесмену Стэну Кронке.

Американский бизнесмен Стэн Кронке завладеет всеми акциями лондонского Арсенала. Российский миллиардер Алишер Усманов согласился на продажу своей части, а это 30% акций клуба, за 672 миллиона евро.

Кронке хочет приобрести акции Усманова в Арсенале

"Я принял решение продать мои акции футбольного клуба Арсенал, который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны", – говорится в заявлении Усманова, передает Чемпионат.

Это означает, что Kroenke Sports Entertainment станет единственным владельцем "канониров".

Теги
Англия Арсенал Арсенал Стэн Кронке Алишер Усманов
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