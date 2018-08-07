Кронке хочет приобрести акции Усманова в Арсенале

Американский бизнесмен Стэн Кронке хочет стать полноценным владельцем лондонского Арсенала.

Кронке сделал предложение о покупке акций Арсенала, сообщает goal.com. Американец обладает большинством акций "канониров", тогда как российскому миллиардеру Алишеру Усманову принадлежит 30%.

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Усманов делал множество попыток выкупить часть Стена Кронке, но сейчас получит 712 миллионов долларов за свою часть.

"KSE делает это предложение с целью завладеть 100% акций Арсенала. Мы приветствуем верность господина Усманова Арсеналу и истории, которую клуб представляет.

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KSE UK рад сообщить о сроках денежного предложения, чтобы полностью приобрести все акции клуба и стать единственным владельцем, чем иметь ту часть, которой компания владеет сейчас", – говорится в заявлении Kroenke Sports Entertainment.