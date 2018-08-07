Усманов погодився продати свої акції Арсенала

Російський олігарх Алішер Усманов дав згоду на продаж 30% акцій лондонського Арсенала американському бізнесмену Стену Кронке.

Американський бізнесмен Стен Кронке заволодіє всіма акціями лондонського Арсенала. Російський мільярдер Алішер Усманов погодився на продаж своєї частини, а це 30% акцій клубу, за 672 мільйони євро.

Кронке хоче придбати акції Усманова в Арсеналі

"Я прийняв рішення продати мої акції футбольного клубу Арсенал, який може бути кращим футбольним клубом світу. Я бажаю великих успіхів чудовому футбольному клубу і всім, чиє життя і кар'єра з ним пов'язані", – йдеться у заяві Усманова, передає Чемпіонат.

Це означає, що Kroenke Sports Entertainment стане єдиним власником "канонірів".