На сайте украинской Премьер-лиги можно проголосовать за лучших игрока и тренера в прошлом сезоне.

В голосование за лучшего игрока попали Александр Филиппов (СК Днепр-1), Илья Квасница (Рух), Денис Кузык (Кривбасс) и Владимир Бражко (Динамо), сообщает официальный сайт УПЛ.

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Параллельно можно проголосовать и за лучшего тренера в ноябре. На награду претендуют Александр Шовковский (Динамо), Юрий Максимов (СК Днепр-1), Марино Пушич (Шахтер) и Юрий Калитвинцев (Полесье).

Напомним, что в чемпионате лидерство пока разделяют Кривбасс и СК Днепр-1 (по 33 очка), Полесье – третье (31 пункт), а на четвертой строчке Шахтер (28 баллов).

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