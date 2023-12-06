На сайті української Прем'єр-ліги можна проголосувати за найкращих гравця і тренера у минулому сезоні.

До голосування за найкращого гравця потрапили Олександр Філіппов (СК Дніпро-1), Ілля Квасниця (Рух), Денис Кузик (Кривбас) та Володимир Бражко (Динамо), повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Паралельно можна проголосувати і за найкращого тренера у листопаді. На нагороду претендують Олександр Шовковський (Динамо), Юрій Максимов (СК Дніпро-1), Маріно Пушіч (Шахтар) та Юрій Калітвінцев (Полісся).

Нагадаємо, що у чемпіонаті лідерство наразі поділяють Кривбас та СК Дніпро-1 (по 33 очки), Полісся – третє (31 пункт), а на четвертій сходинці Шахтар (28 балів).

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