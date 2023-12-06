– Общались всегда об одном и том же – о развитии футбола в целом, детского футбола. Это должна быть, конечно, инфраструктура. Это в первую очередь должно исходить от УАФ, чтобы в областях оно все работало. Просто я вижу по Волынской области, где глава Федерации футбола – Виталий Кварцяный. Здесь просто не то, что в заброшенном состоянии, а в катастрофическом. Многие ссылаются на войну. Да, мы это понимаем, приоритет – это помощь нашим военным. Но еще когда было мирное время, то здесь ничего не развивалось.

Зозуля хотел идти на выборы президента УАФ – экс-футболист Днепра жестко наехал на Шевченко

Конечно, общались с Зозулей и на эту тему. Должна быть правильная команда, которая будет думать не о собственных интересах, имею в виду желание набить карманы, а о будущем поколении. Детские площадки, инфраструктура, академии – все четко должно работать, а не так, что создали частную академию, а потом кончились средства, не хватает их и все закрывается. Это непростая работа. Должна быть команда, которая должна все это обсуждать, общаться между собой. И менять то, что происходит сейчас. Честно, не могу даже слов подобрать. Для меня, в первую очередь, это пример Волынской области. А понимаете сколько областей в стране. Некоторые можно ставить в пример, та же Львовская, а большинство – к сожалению, нет.

– Как вы относитесь к кандидатуре Андрея Шевченко и методам потенциального проведения выборов? По-вашему, сможет ли он это исправить?

– Понятно, что Шевченко – это авторитетный человек. Он зарекомендовал себя в первую очередь как футболист, как один из самых звездных современностей, не только в Украине. А попытается ли изменить серьезно весь этот механизм… Если он заходит, то он должен заходить со своей командой. Совершенно новой и амбициозной командой. С теми людьми, в которых он будет уверен, что будут работать на благо украинского футбола. О чем-то другом не может быть и речи.

Есть срок определённый. Команда отработала – и что она выполнила, а что нет. Должен производиться аудит результата работы. Поэтому, думаю, нужно время, не так просто. А сможет или нет – наверное, если назначат, потому что еще будут выборы, Шевченко озвучит свои цели. Если изменит ту вертикаль, которая, как мне кажется, неправильно работает даже во время войны. Понимаем, что в первую очередь это помощь нашим военным. Но ребята воюют, защищая нас. Они должны видеть результат какой-то работы, что страна не остановилась, дальше двигается, развивается.

Самое главное – это команда Шевченко. Насколько я знаю, есть люди, которые готовы ему помогать. Это то, что я знаю, но извините, не могу поделиться фамилиями, – сказал Федецкий. Трибуны.