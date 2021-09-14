УПЛ выбрала лучшего тренера 7-го тура
Первая победа в сезоне Мариуполя позволила главному тренеру команды Остапу Маркевичу получить признание экспертов.
43-летний специалист стал тренером тура, сообщает официальный сайт УПЛ.
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Его подопечные неожиданно оформили выездную победу над Колосом (3:1). Успех ребят Маркевича-младшего позволил приазовцам подняться со дна турнирной таблицы. Всеукраинское объединение тренеров по футболу оценило работу наставником Мариуполя баллом 4,6. Комплексный показатель состоит из номинального результата, трудностей управления, мастерства кадровой политики, тренерского таланта и накопительного критерия.
К слову, номинантом 6-го тура стал главный тренер ровенского Вереса Юрий Вирт.
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