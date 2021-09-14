УПЛ обрала найкращого тренера 7-го туру
Перша перемога в сезоні Маріуполя дозволила головному тренеру команди Остапу Маркевичу отримати визнання експертів.
43-річний фахівець став тренером туру, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Його підопічні несподівано оформили виїзну перемогу над Колосом (3:1). Звитяга хлопців Маркевича-молодшого дозволила приазовцям піднятися з дна турнірної таблиці. Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу оцінило роботу керманича Маріуполя балом 4,6. Комплексний показник складається з номінального результату, труднощів керування, майстерності кадрової політики, тренерського хисту та накопичувального критерію.
До слова, номінатом 6-го туру став головний тренер рівненського Вереса Юрій Вірт.
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