Колос продолжает опускаться на дно, и даже отставка Руслана Костышина пока не приносит положительных изменений в коваливский клуб.

Мариуполь переиграл Колос в Ковалёвке – азовцы одержали первую победу в сезоне, прервав 5-матчевую серию поражений

На этот раз обидчиком Колоса стал Марипоуль, для которого это стала первая победа в нынешнем сезоне УПЛ. Приазовцы отличились тремя забитыми мячами, на что хозяева ответили лишь голом престижа.

Победа позволила Мариуполю подняться со дна таблицы на 15-ю строчку, Колос – 14-й.

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