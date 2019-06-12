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УПЛ ввела плей-офф за место в Лиге Европы

15:39 261 Читати українською
УПЛ ввела плей-офф за место в Лиге Европы
Томас Гримм / Фото сайта УПЛ

Команды, занявшие места с 5-го по 8-е, проведут дополнительный матч за выход в Лигу Европы.

На заседании команд украинской Премьер-лиги приняли ряд нововведений, информирует Tribuna.

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Президент украинского чемпионата Томас Гримм по итогам встречи сообщил об изменениях в регламенте соревнований. Команды, занявшие 5-8 места в турнирной таблице, будут играть плей-офф за право выступать в Лиге Европы. Планируются два полуфинала и финал. Стадия 1/2 будет состоять из одного матча, дома у команды, которая закончила регулярную часть на высшей строчке.

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Напомним, в этом году место во втором еврокубке себе обеспечили Александрия, Заря и Мариуполь.

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