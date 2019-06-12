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УПЛ ввела плей-офф за місце в Лізі Європи

15:32 528 Читать на русском
УПЛ ввела плей-офф за місце в Лізі Європи
Томас Грімм / Фото сайту УПЛ

Команди, які посядуть місце з 5-го по 8-е, проведуть додатковий матч за вихід у Лігу Європи.

На засіданні команд української Прем'єр-ліги ухвалили низку нововведень, інформує Tribuna.

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Президент українського чемпіонату Томас Грімм за підсумками зустрічі повідомив про зміни в регламенті змагань. Команди, що посіли 5-8 місця в турнірній таблиці, гратимуть плей-офф за право виступати в Лізі Європи. Буде два півфінали і фінал. Стадія 1/2 складатиметься з одного матчу, вдома у команди, яка закінчила регулярну частину на вищій сходинці.

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Нагадаємо, цього року місце у другому єврокубку собі забезпечили Олександрія, Зоря і Маріуполь.

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