Клубы УПЛ проголосовали за сохранение Олимпика и внедрение VAR

На заседании клубов УПЛ было принято решение поддержать Олимпик, который пока не имеет аттестата на участие в Премьер-лиге. Кроме того, клубы решили поддержать внедрение VAR в чемпионате Украины.

Вероятно, донецкий Олимпик сохранит свое место в УПЛ. Молодежная и юношеская команда Олимпика были дисквалифицированы из чемпионата Украины за участие в договорных матчах, как следствие – в соответствии с регламентом, донецкий клуб не может получить аттестат на участие в УПЛ в сезоне 2019/20.

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Впрочем, клубы УПЛ считают, что Олимпик должен продолжить выступления в Премьер-лиге даже несмотря на несоответствие требованиям Регламента УПЛ.

"У Олимпика нет команд U-21 и U-19, нет аттестата, но всем пофиг. Так просто и удобно", – написал журналист Кирилл Крыжановский в Twitter.

Кроме того, клубы проголосовали за введение VAR в матчах УПЛ. Напомним, ранее сообщалось, что система видеоповторов должна заработать на некоторых матчах Премьер-лиги, начиная с 2020 года.

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