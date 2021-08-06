Киевский коллектив объявил о подписании пятого новичка в межсезонье. Им ожидаемо стал Самба Диалло.

"Бело-синие" заключили контракт с 18-летним сенегальским вингером, сообщает официальный сайт Динамо. Соглашение рассчитано на один год.

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Диалло уже внесли в общую заявку команды на чемпионат Украины по списку Б. Юный новичок начнет свои выступления в команде U-19. Интересно, что Динамо проглядывало футболиста еще весной, но тогда он не смог убедить. Теперь Самба – полноценный игрок киевлян.

Добавим, что Диалло воспитывался в академии Дакара, а также имеет опыт выступлений за сборные Сенегала U-17 и U-20. Основные его позиции – атакующий полузащитник и вингер.

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