"Мне очень серьезно помогли ребята. Без их помощи у меня ничего бы не получилось. Они меня приняли. Я этого сам не знал, мне потом Павелко рассказал.

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Говорит: "После неудачной игры в Казахстане ко мне подошли ребята, ведущие футболисты страны, и попросили, чтобы у тебя убрали приставку "исполняющий обязанности". Это он мне сказал, когда мы уже летели самолетом из Боснии. Меня предупредили, что будет Исполком, и меня назначат главным тренером", – резюмировал Петраков на YouTube-канале Великий футбол .

Напомним, Александр Васильевич был официально утвержден главным тренером 17 ноября. Контракт рассчитан до 30 декабря 2022 (до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации к лету 2024-го.

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