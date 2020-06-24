Умер Юрий Дячук-Ставицкий – легенда Карпат боролся с тяжелой болезнью

24 июня на 74-м году жизни ни стало Юрия Михайловича Дячук-Ставицкий. Бывший тренер Карпат умер после продолжительной болезни.

Заслуженный тренер Украины, бывший наставник Карпат ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 73 лет. Об этом в Facebook написал Юрий Назаркевич – руководитель информационного центра Карпат.

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Под руководством Дячука-Ставицкого Карпаты переписали историю, став первым полуфиналистом Кубка Украины, который не играл в элитном дивизионе. Это произошло в сезоне 2005/06. Также под его руководством "зелено-белые" вернулись в высший дивизион. Кроме того, Дячук-Ставицкий работал спортивным и генеральным директором Карпат, а также входил в тренерский штаб Мирона Маркевича – в частности, в бронзовом сезоне 1997/98.

На протяжении своей карьеры Юрий Михайлович успел поработать в Волыни и Газовике. Долгое время отвечал за развитие детского футбола в Карпатах. В 2017 году покинул львовский клуб по состоянию здоровья.

Информация о прощании со знаменитым тренером будет сообщена дополнительно.

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