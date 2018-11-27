УПЛ проконсультируется с органами относительно матчей в зоне военного положения

Пока неизвестно, будут ли проводиться матчи украинской Премьер-лиги в областях, в которых введено военное положение.

Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях Украины. Среди регионов, где будет действовать военное положение, есть четыре области, команды которых представлены в УПЛ – Харьковская, Запорожская, Донецкая, Черниговская и Одесская.

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Указ президента о военном положении никак не регламентирует вопросы проведения различных спортивных событий на территории, где действует военное положение.

"Будем официально обращаться во все органы, чтобы получить разъяснения. Президент объявил, что никаких свобод граждан ограничено не будет. После того, как обратимся в органы и получим ответы, сможет предоставить более подробную информацию", – рассказал исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий порталу Sport Arena.