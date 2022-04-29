До начала полномасштабного вторжения ровенчани занимались реконструкцией стадиона и неплохо выступали в Премьер-лиге. Война ожидаемо изменила планы коллектива, но на будущее не влияет.

"Очень странно они себя повели": президент Вереса нашел сюрприз от орков в собственном доме в Ирпене

"Вопрос об исчезновении клуба не стоит. Для себя мы имеем определенное понимание, что и как должны делать и в финансовом плане после войны. Верес точно будет. Будет Украина – будет и Верес", – заявил Надеин в комментарии Футбол News .

Заметим, по итогам сезона УПЛ 2021/22 команда Юрия Вирта финишировала девятой в турнирной таблице.

"Снилося, що я вбив цього придурка Путіна у його бункері": легенда Металіста волонтерить у бронежилеті від Маркевича